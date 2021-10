Doskozil geht von Neuwahlen aus

Bei seiner ersten persönlichen Stellungnahme am Montagvormittag in Bad Tatzmannsdorf (Bezirk Oberwart) sparte Doskozil nicht mit Kritik an Sebastian Kurz: Er betonte neuerlich, dass er sich dessen kompletten Rückzug aus der Politik erwartet hätte.

ORF

„Wenn man es genau betrachtet, ist es tatsächlich kein Rücktritt. Er bleibt ja der Politik erhalten als Klubobmann und Vorsitzender der ÖVP. Er ist für mich nach wie vor, wenn man das Zusammenspiel sieht, der Schattenkanzler. Das ist aus meiner Sicht schon ein unsägliches Schauspiel, das die Politik von sich gibt und sich die Bevölkerung gefallen lassen muss“, so Doskozil.

Unverständnis für die Grünen: „Wollen Ämter behalten“

Auch für die Entscheidung der Grünen, die Koalition mit Alexander Schallenberg (ÖVP) an der Spitze fortzusetzen, hatte Doskozil kein Verständnis. „In Wirklichkeit haben die Grünen nur wahltaktisch überlegt und dahingehend überlegt, dass sie die Ämter behalten wollen. Sie haben nicht für den Staat und die Republik die Entscheidung getroffen. Das wird sich am Ende des Tages aus meiner Sicht nicht lohnen“, so Doskozil.

Keine Partei dürfe in so einer Krisensituation vor dem Wähler Angst haben, beziehungsweise Angst davor haben, in Wahlen zu gehen. Mittelfristig seien Wahlen nicht vermeidbar: „Die Wahlen werden kommen. Das auch zu artikulieren – wenn man diese Regierung nicht fortführen kann und in der Zusammenarbeit versagt hat – das wäre staatsmännische Größe gewesen. Das betrifft auch die SPÖ – auch wir sollten eine selbstbewusste Partei sein und sagen – das Experiment hat nicht funktioniert, wir machen auch keine Experimente, der Wähler soll entscheiden“, so Doskozil.