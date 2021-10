Chronik

Kemeten: Mehrheit für Gedenkstätte

In Kemeten sind die Bürgerinnen und Bürger am Sonntag über die Errichtung einer Gedenkstätte für die Opfer der NS-Zeit befragt worden. 53,6 Prozent sprachen sich dafür aus. 375 von 1.207 Stimmberechtigten nahmen an der Befragung teil.