Coronavirus

Impfen beim Oktoberfest

Das Burgenland liegt weiterhin an der Spitze der Bundesländer beim Impfen. Impfen bei Veranstaltungen soll dazu beitragen, die Impfquote weiter zu heben. So gab es am Samstagabend eine Impfgelegenheit bei einem Oktoberfest in Mattersburg.