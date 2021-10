24-Stunden-Radchallenge für guten Zweck

Die ehemaligen Radprofis Rene Haselbacher, Michael Knopf und Gerhard Zadrobilek, ORF-Burgenland-Moderator Martin Ganster, die Kickbox-Weltmeisterin Nicole Trimmel und der Winzer Leo Hillinger werden in der Hervis-Filiale im Haidäckerpark in Eisenstadt für „Licht ins Dunkel“ in die Pedale. Passantinnen und Passanten können ebenfalls mitradeln und spenden, so die burgenländische „Licht ins Dunkel“-Koordinatorin Elisabeth Pauer-Gerbavsits: „Im 49. ‚Licht ins Dunkel‘-Jahr findet die 24-Stunden-Radchallenge erstmals auch in den Bundesländern statt. Es sind alle eingeladen, mitzuradeln und zu spenden. Wir hoffen, pro Kilometer einen Euro an Spenden von Passantinnen und Passanten, die auf einem Standrad radeln, zu bekommen.“

ORF

Kondition, Prosecco und Kaffee

Leo Hillinger aus Jois ist nicht nur erfolgreicher Winzer, er ist auch sehr sportlich und ist Kapitän des burgenländischen Teams bei der 24-Stunden-Radchallenge: „Die Strategie ist schnell lang fahren. Es werden einige sehr müde werden. Ich bin schon 24 Stunden gefahren. Ich weiß, wie das ist. Hie und da ein Glaserl Prosecco und viel Kaffee: das ist ein Thema“. Hillinger ist mit Haselbacher oft und gern auf dem Rennrad unterwegs.

ORF

Martin Ganster schaffte sich extra für die Challenge einen Ergometer an und trainiert schon seit Wochen eisern. Michael Knopf musste es nach einer Operation am Schlüsselbein langsamer angehen. Der Unternehmer und ehemalige Radprofi hat Erfahrung mit langen Wettkämpfen: „Ich halte mit einer Staffel noch immer den 12-Stunden-Staffelweltrekord. Ich weiß, dass es sehr hart ist, aber ich glaube, dass wir sehr gut durchkommen werden“.

ORF

Nicole Trimmel: Doppelter Grund zum Feiern

Auch Gerhard Zadrobilek und Nicole Trimmel verbringen viel Zeit auf dem Fahrrad. Die Kickbox-Weltmeisterin fährt immer wieder ins Südburgenland, um ein paar hügelige Radwege abzufahren. Die Osliperin hat nach dem Ende der 24-Stunden-Radchallenge für „Licht ins Dunkel“ auf alle Fälle einen Grund zum Feiern, sie hat am 13. Oktober Geburtstag. Trimmel lachend: „Ich hab’ bei Leo Hillinger schon den Champagner bestellt. Ich glaube schon, dass ich mit den Kollegen nach der Radchallenge anstoßen kann“.

Die 24-Stunden-Radchallenge für „Licht ins Dunkel“ kann in der ORF-TVthek und auf ORF Sport Plus mitverfolgt werden.