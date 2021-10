Burgenlandliga: Spannender Kampf um Titel

Oberwart und Parndorf waren bis zum Aufeinandertreffen am Freitag beide ungeschlagen, nun haben nur mehr die Südburgenländer eine weiße Weste. Sie besiegten die Parndorfer auswärts mit 2:1 und übernahmen damit auch die Tabellenführung – zwar punktegleich mit Parndorf, aber die Nordburgenländer haben ein Spiel mehr auf ihrem Konto. Der Matchwinner für Oberwart war am Freitag Stürmer Thomas Herrklotz. Er erzielte beide Tore, hält damit insgesamt bei 18 Toren in nur zehn Spielen und erzielte die Hälfte aller Tore für sein Team. Die Parndorfer vergaben die Chance auf den Ausgleich in der letzten Minute: Matus Mikus verschoss einen Elfmeter, weil er ausrutschte.

ORF

Vier Teams mit Titelchancen

Insgesamt haben in der Burgenlandliga vier Teams die besten Chancen auf den Meistertitel: Neben Oberwart/Rotenturm und Parndorf sind das Siegendorf und der SC Pinkafeld. Die Pinkerfelder liegen als Tabellenvierter sechs Punkte hinter der Spielgemeinschaft Oberwart/Rotenturm. Die Herbstmeisterschaft in der Burgenlandliga endet am 6. November.