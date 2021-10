ÖVP-Frauen: Wagentristl einstimmig gewählt

Am Landestag der ÖVP-Frauen wurde Wagentristl nun auch von den Delegierten einstimmig gewählt, berichtete die ÖVP Burgenland in einer Aussendung. Die neue Landesleiterin der ÖVP-Frauen will künftig vor allem die Repräsentation von Frauen in der Politik vorantreiben. Ziel sei es, dass nach den Kommunalwahlen 2022 mehr Gemeinderatssitze von Frauen belegt werden.

Wagentristl will Zitronen verteilen

Um politisches Engagement attraktiver zu machen, will Wagentristl gegen den „rauen Umgangston“ und „das schlechte Klima in der Politik“ vorgehen. „Als sichtbares Zeichen werde ich in Zukunft Zitronen verteilen, sobald ich der Meinung bin, dass jemand mit seinem oder ihrem Verhalten Frauen von der Politik abschreckt“, betonte sie.