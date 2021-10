45 Neuinfektionen

In den burgenländischen Krankenhäusern werden derzeit 18 an Covid-19 Erkrankte isoliert behandelt, davon befindet sich eine Person in intensivmedizinischer Behandlung. Menschen sind in behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne.

Impflotterie: Noch 3.161 Erstimpfungen notwendig

Laut E-Impfpass-Dashboard haben 212.697 Burgenländerinnen und Burgenländer mindestens ihre erste Teilimpfung der Covid-19-Schutzimpfung erhalten. Davon sind 199.424 Personen bereits zweimal geimpft. 4.451 Drittstiche wurden bereits verabreicht. Das Burgenland nähert sich auch dem Ziel der Impflotterie von 10.000 zusätzlichen Stichen bis zum Landesfeiertag. Am Samstag fehlten laut Countdown des Landes noch 3.161 Erstimpfungen, damit die Lotterie nach dem Landesfeiertag am 11. November auch tatsächlich über die Bühne geht. Seit dem Start der Aktion am 11. September wurden rund 6.800 zusätzliche Erststiche verzeichnet.