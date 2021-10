Coronavirus

Coronavirus-Fall in Arztpraxis in Wiesen

Im Zusammenhang mit einer Arztpraxis in Wiesen (Bezirk Mattersburg) gibt es einen positiven Coronavirus-Fall. Die Gesundheitsbehörden rufen daher alle, die die Praxis am 30. September sowie am 1., 4. und am 5. Oktober besucht haben, dazu auf, einen PCR-Test zu machen.