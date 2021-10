Chronik

Schloss Esterhazy wieder in Rosa

Im Oktober 1991 ist damit begonnen worden, Sehenswürdigkeiten rund um die Welt in rosa Licht zu tauchen, um auf Brustkrebsvorsorge aufmerksam zu machen. Am Donnerstagabend wechselte auch das Schloss Esterhazy in Eisenstadt wieder die Farbe.