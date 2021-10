37 CoV-Neuinfektionen und ein Todesfall

Im Burgenland gibt es demnach seit Ausbruch der Pandemie 351 Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus zu beklagen. Aktuell werden in den Krankenhäusern derzeit 18 an Covid-19 erkrankte Personen isoliert behandelt, davon befindet sich eine Personen auf der Intensivstation.

4.075 Drittstiche

Laut E-Impfpass-Dashboard haben 212.453 BurgenländerInnen mindestens ihre erste Teilimpfung der COVID-19-Schutzimpfung erhalten. Davon sind 199.647 Personen bereits zweimal geimpft. 4.075 Drittstiche wurden bereits verabreicht.