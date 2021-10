Politik

Frauenkirchen: Schmid folgt Ziniel als Bürgermeister

Auch die SPÖ in Frauenkirchen (Bezirk Neusiedl am See) wechselt ein Jahr vor den Gemeinderatswahlen den Bürgermeister. Der 61-jährige Bürgermeister Josef Ziniel ist nach 21 Jahren im Amt abgetreten.