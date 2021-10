Neue Agentur für Forschung und Entwicklung

Im Burgenland werden im Jahr rund 80 Millionen Euro für Forschung und Entwicklung ausgegeben. Das ist seit dem EU-Beitritt eine Verzehnfachung. In Zukunft müsse die Forschungsquote dennoch weiter gesteigert werden, sagte der zuständige Landesrat Leonhard Schneemann (SPÖ) bei der Präsentation der Agentur für Forschung und Innovation am Donnerstag in Güssing. Man wolle mit der neuen Servicestelle den Wirtschaftsstandort Burgenland weiter attraktivieren.

Forschung und Entwicklung bilde ein Fundament für den technologischen Wandel, sei verantwortlich für das Wirtschaftswachstum im Burgenland und steigere die Attraktivität des Landes für Unternehmen, die sich hier künftig vielleicht ansiedeln werden, so Schneemann.

Gerbavsits: Innovative Unternehmen profitieren

Die neue Agentur für Forschung und Innovation ist eine 100-prozentige Tochter der Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH. Hauptnutznießer würden jene Betriebe sein, die auf Innovation setzen, sagte Michael Gerbavsits, Geschäftsführer der Wirtschaftsagentur Burgenland. Die neue Tochter werde im Bereich der wirtschaftsnahen Forschung tätig sein, das sei ganz wesentlich, wenn man die Forschungsquote im Burgenland erhöhen wolle. Man sei da schon in Gesprächen mit den burgenländischen Industriebetrieben und mit der burgenländischen Wirtschaft.

Größter Batteriespeicher des Burgenlandes

Geschäftsführer der neuen „Forschungs- und Innovations GmbH“ ist Martin Zloklikovits, der schon seit Jahren in der Forschung tätig ist. Hauptsächlich werde man im Bereich Technologie, Biowissenschaften, Energie, Klima und Umwelt forschen. „Erste Umsetzungsprojekte werden im Bereich Energieversorgung sein, hier wollen wir den größten Batteriespeicher im Burgenland aufstellen“, so Zloklikovits. Mit diesem könne man zirka 300 bis 400 Haushalte über Nacht, wenn kein Fotovoltaik-Strom erzeugt werde, bis zum nächsten Tag versorgen.

Personalmäßig soll die neue Wirtschaftsagentur für Forschung und Innovation in den nächsten Jahren auf bis zu 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufgestockt werden.