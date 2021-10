Uniqa Burgenland auf Wachstumskurs

Aufgrund der Coronavirus-Pandemie und beispielsweise auch nach Unwettern heuer steige bei vielen das Bedürfnis nach Sicherheit und das spüre auch die größte Versicherung des Burgenlandes, heißt es von Uniqa. Man habe im ersten Halbjahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr in allen Sparten mehr Prämien-Zahlungen eingenommen.

Neue Generalagentur wird gebaut

Derzeit arbeiten etwa 180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 23 Standorten im Burgenland. Dieses Jahr soll eine neue Generalagentur in Horitschon gebaut werden. Vier neue Lehrlinge werden aufgenommen, die Aufnahme weiterer Mitarbeiter ist geplant. Während der Coronavirus-Pandemie sei die Akzeptanz von digitalen Angeboten bei den Kundinnen und Kunden gestiegen, so Landesdirektor Herbert Kaiser. Das Unternehmen bietet ärztliche Video-Beratung und einen Post-Covid-19-Gesundheitscheck für Personen, die eine Covid-19-Erkrankung überstanden haben, an.