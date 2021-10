„Meteorpapier“ macht sich im Schilfgürtel breit

Das Meteorpapier findet man derzeit im Schilfgürtel in der Kernzone des Nationalparks Neusiedler See – Seewinkel. Dort ist der Zutritt normalerweise nicht erlaubt und wenn, dann nur in Begleitung eines Experten. Das Meteorpapier besteht aus Algen und liegt wie ein weißer Teppich auf dem Boden des Schilfgürtels. Es entsteht, wenn das Wasser schnell zurückgeht und die Algen austrocknen.

Von kurzer Lebensdauer

Aufgrund der Sonneneinstrahlung bleicht der Algenteppich aus und wird weiß, an manchen Stellen kann man den Teppich sogar aufheben. Es ist ein faszinierendes Naturphänomen, das allerdings nicht von großem Nutzen für die Tierwelt ist, wie der Ornithologen Arno Cimadom: „Es ist ein Kleinlebensraum, wie viele im Schilfgürtel, und wenn die Temperaturen nicht sofort unter null gehen, dann zersetzt sich das relativ rasch und nächstes Jahr im Frühjahr wird man kaum noch was sehen.“