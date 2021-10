Testaufruf und 38 CoV-Neuinfektionen

Zum Testen sind alle aufgerufen, auch jene, die bereits vollständig geimpft sind. Außerdem fordert die Gesundheitsbehörde die Discobesucher dazu auf, ihren Gesundheitszustand zu beobachten und sich bei Symptomen an die Hotline 1450 zu wenden. Die infizierte Person und alle bekannten Kontaktpersonen seien bereits in Quarantäne, so der Koordinationsstab.

18 Menschen im Spital

Die Zahl der aktuell infizierten Personen stieg von Dienstag auf Mittwoch um 13 auf 355. In den burgenländischen Krankenhäusern werden derzeit 18 an Covid-19 erkrankte Personen behandelt, davon befindet sich eine Person in intensivmedizinischer Behandlung.

Laut E-Impfpass-Dashboard haben 212.046 BurgenländerInnen mindestens ihre erste Teilimpfung der Covid-19-Schutzimpfung erhalten. Davon sind 199.387 Personen bereits zweimal geimpft. 3.695 Drittstiche wurden bereits verabreicht.