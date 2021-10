Soziales

Erster Landes-Sozialmarkt eröffnet

Das Land will in jedem Bezirk im Burgenland einen Sozialmarkt errichten – so steht es auch im Regierungsprogramm. Der erste wurde Mittwochvormittag in Oberwart eröffnet. Er heißt „Sonnenmarkt“, dem Markt angeschlossen ist ein Cafe.