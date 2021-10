Bonus-Klassen: Burgenland begünstigt

Vier Bonusstufen gibt es. Fast alle Gemeinden im Südburgenland fallen in die Bonusklasse 4, außer Oberwart, Riedlingsdorf und Pinkafeld – dort gilt die Bonusklasse 3, in der man 167 Euro pro Jahr bekommt. Im Norden fallen in diese Klasse 3 fast 30 Gemeinden. Dann gibt es noch drei Gemeinden, die in Klasse 2 fallen, das sind Eisenstadt, Großhöflein und Müllendorf – dort bekommen die Bürger 133 Euro pro Jahr.

ORF

Tanken wird teurer

Allerdings wird mit der Steuerreform nächstes Jahr das Autofahren beziehungsweise das Tanken teurer. Teurer wird künftig auch das Heizen – vor allem dann, wenn man mit Öl oder Gas heizt.

Susanne Garger aus Rechnitz, Günther Ippisch aus Bad Tatzmannsdorf und Franz Tanczos

Grundsätzlich wurde bei der Umfrage von ORF-Burgenland-Reporter Kurt Krenn am Dienstag in Oberwart begrüßt, dass die Bevölkerung am Land einen höheren Klimabonus erhält, als jene in der Großstadt.