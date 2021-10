Eberhardt nicht bei Bahn-EM dabei

Verena Eberhardt gewann heuer nicht nur fünf Staatsmeistertitel auf der Bahn – darunter das Omnium, den Vierkampf – die 26-Jährige aus Sankt Martin in der Wart (Bezirk Oberwart) war auch international sehr erfolgreich unterwegs. Nach einer überstandenen Coronavirus-Erkrankung nahm sie an der Straßen-Weltmeisterschaft vor zwei Wochen teil – was offensichtlich zu früh war.

„Ich hatte das Gefühl, weil ich zehn Tage in der Quarantäne war, dass ich etwas aufholen muss, weil die Groß-Events in unmittelbarer Nähe waren. Ich bin jetzt wieder krank geworden. Das hat mich so geschwächt, dass es undenkbar war, die Europameisterschaft zu bestreiten“, so Eberhardt.

Will rechtzeitig für Bahn-WM fit werden

Jetzt ist das große Ziel die Weltmeisterschaft in zwei Wochen, um sich für die Olympia-Qualifikation einen Vorsprung zu verschaffen. „Die Qualifikation startet erst nächstes Jahr, aber der Grundstein wird jetzt schon gelegt. Das hat man schon bei der letzten Qualifikation schon gesehen. Da hat 2018 auch die EM gezählt, nur wenn man nicht 2017 schon in dem Rad drinnen war, dass man bei der EM qualifiziert ist, dann ist es fast unmöglich, da hineinzukommen“, erklärte Eberhardt.

Das größte Problem wird es sein, bis zur Weltmeisterschaft fit zu werden. Die Bahn-WM beginnt am 20. Oktober – sie findet in Roubaix in Frankreich statt.