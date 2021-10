Wirtschaft

MAM präsentiert Nachhaltigkeitsbericht

Seit rund 20 Jahren betreibt MAM in Siegendorf Forschung für Babyartikel. Mit der Übersiedlung an einen größeren Standort nach Großhöflein will man das noch ausweiten. MAM hat jetzt seinen Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht und zieht darin positive Bilanz.