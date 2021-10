Wahl 2022: Viele Bürgermeister treten nicht mehr an

Bei der Gemeinderatswahl 2017 blieb die SPÖ Nummer eins, verlor aber deutlicher als die ÖVP, die somit den Abstand verringern konnte. Deutliche Zuwächse bei den Gemeinderäten gab es für die FPÖ, die aber nach wie vor keinen Bürgermeister hat. Die SPÖ hat seit der Wahl einen Ortschef dazugewonnen, nämlich in Heugraben (Bezirk Güssing) und hält derzeit bei 84 Bürgermeistern. Zur ÖVP gehören unverändert 82. Heugraben wurde verloren, Deutschkreutz (Bezirk Oberpullendorf) gewonnen – mehr dazu in Erdrutschsieg für SPÖ in Heugraben und in Kacsits neuer Bürgermeister von Deutschkreutz

Fünf Bürgermeister kommen von Listen, darunter Gerhard Hutter in Bad Sauerbrunn (Bezirk Mattersburg). Im Landtag ist er als parteifreier Abgeordneter Teil des SPÖ-Klubs. Bei der Bürgermeisterwahl wird er wieder für die Liste Sauerbrunn kandidieren. Ob die SPÖ einen Kandidaten gegen ihn aufstellt, gilt als unwahrscheinlich.

Viele lang dienende Ortschefs gehen

Aufseiten von SPÖ und ÖVP verabschieden sich einige lang dienende Ortschefs in den Ruhestand. Sie übergeben in den kommenden Wochen und Monaten ihr Amt. Die Nachfolgerin oder der Nachfolger muss zunächst vom Gemeinderat gewählt werden, in einem Jahr dann vom Volk. Einige prominente Beispiele: Bei der SPÖ verabschieden sich Ingrid Salamon in Mattersburg, Inge Posch-Gruska in Hirm (Bezrik Mattersburg), Christian Vlasich in Lockenhaus (Bezirk Oberpullendorf) und Heinz-Peter Krammer in Stegersbach (Bezirk Güssing).

Für die ÖVP treten nicht mehr an: Rudolf Geißler in Oberpullendorf, Hermann Pferschy in Markt Allhau (Bezirk Oberwart), Matthias Weghofer in Wiesen (Bezirk Mattersburg) und Wilhelm Pammer in Gerersdorf-Sulz (Bezirk Güssing). Pammer ist übrigens mit 32 Jahren der längstdienende Bürgermeister.