Museumsgründer Kisser feierte 80er

Gerhard Kisser wurde als Sohn eines Arztes in Wien geboren. Der studierte Grafik-Designer und Künstler reiste viel um die Welt, ehe es ihn in den 1970er Jahren ins Südburgenland verschlug, wo er in Gerersdorf das letzte strohgedeckte Haus des Ortes entdeckte und vor dem Verfall rettete. Seit damals schuf Kisser ein Freilichtmuseum mit 36 Häusern – ein Zeitdokument, das das Leben von damals für immer festhält.

Fotostrecke mit 8 Bildern ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF

Den runden Geburtstag feierte Kisser mit zahlreichen Gästen in seinem Museum. Auch Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) war dabei. Er überreichte Kisser für seinen unermüdlichen Einsatz für das Freilichtmuseum das Große Goldene Ehrenzeichen des Landes und die Gemeinde machte Kisser zum Ehrenbürger.