Neusiedler See: Wasserstand weiter gesunken

Auch der Regen der vergangenen Tage habe daran nichts geändert. „Wir sind noch am absinkenden Ast“, sagte Christian Sailer vom Hauptreferat Wasserwirtschaft des Landes Burgenland im Gespräch mit der APA.

Hoffen auf Niederschlag im Herbst und Winter

Im vergangenen Jahr war der Wasserstand Anfang Oktober mit 115,21 Metern über Adria etwas höher. Noch niedriger als momentan war er 2003 mit 115,06 Meter. Vom Spitzenwert aus dem Jahr 2014 (115,83) ist der Neusiedler See mehr als einen halben Meter entfernt. Sailer hofft nun auf Niederschlag im Herbst und Winter, der Entspannung mit sich bringen könnte. „Momentan zeichnet sich aber eher das Gegenteil ab“, betonte er.

Zu Beginn des Frühjahrs lag der Wasserstand des Neusiedler Sees im Bereich des langjährigen Durchschnitts. Der heiße Juni und Juli führten aber zu derartig großen Verdunstungen, dass im August der Pegel schon sehr niedrig war. Anfang August lag der Pegel bei 115,21 Metern über Adria. Neben der Verdunstung wirkt sich auch starker Wind auf den Wasserstand des Sees aus – mehr dazu in Neusiedler See: Wasserstand gesunken – Tourismus floriert

Wasserzuleitung soll Abhilfe schaffen

Nachdem der Neusiedler See immer wieder sehr wenig Wasser hat, steht schon seit Längerem eine Wasserzuleitung im Raum. Über das Projekt wurde zuletzt im Vorjahr diskutiert – mehr dazu in Land plant Wasserzufuhr für Neusiedler See und in Neusiedler See: Diskussion über Zuleitung.