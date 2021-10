BFV sucht neuen Präsidenten

Am Samstag wurde bei einer BFV-Vorstandssitzung das Prozedere beschlossen. Die Entscheidung, wer ihm nachfolgen wird, werde am 18. Oktober fallen, sagte Milletich am Samstag. Es werde jemand aus dem Vorstand sein, so Milletich. Der BFV-Vorstand umfasst 15 Mitglieder. Der Nachfolger oder die Nachfolgerin von Milletich wird unter der Leitung von Vize-Präsident Konrad Renner in einer geheimen Wahl innerhalb des Vorstands gewählt.

ORF

Namen wollte Milletich am Samstag keinen nennen. „Das Fußballgeschäft ist nicht einfach“, meinte er und deshalb sollte der künftige ÖFB-Präsident bzw. -Präsidentin ein erfahrener Funktionär sein.

Milletich ist seit fast zehn Jahren BFV-Präsident. Am 11. September wurde er vom Wahlausschuss des ÖFB zum neuen Präsidenten bestimmt – mehr dazu in Milletich wird neuer ÖFB-Präsident