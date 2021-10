Turnerin Charlize Mörz für WM in Japan nominiert

Die knapp 16-jährige Kunstturnerin wird erstmals bei einer WM an den Start gehen. „Als ich erfahren habe, dass ich zur WM nach Japan fahre, war ich überrascht. Ich hätte nie damit gerechnet, dass ich nominiert werde. Ich habe aber schon davor sehr viel trainiert, und daher bin ich stolz auf mich“, so Charlize Mörz.

Die 16-Jährige wird sich in Linz gemeinsam mit dem Nationalteamtrainer auf die Weltmeisterschaft vorbereiten. „Meine Ziele sind, dass ich sturzfrei turne, Spaß habe und vor allem am Sprung und am Boden mein Talent zeigen kann“, so Charlize Mörz. 2018 hat bereits ihre ältere Schwester Alissa an einer Turn-WM teilgenommen.