Aus für BITZ und Anmeldung für dritten Stich

Bevor man einen PCR-Gurgeltest machen möchte, muss man sich auf einer App (test.zmdx.at) registrieren, anschließend den Gurgeltest aus einer beliebigen Spar-Filiale holen und zu Hause den Test durchführen. In Wien sind die PCR-Gurgeltests schon länger etabliert. Seit Freitag sind sie auch bevorzugte Testvariante im Burgenland, weil die Coronavirus-Antigen-Tests in Österreich nur mehr 24 Stunden Gültigkeit haben, dementsprechend sei die Teststrategie des Burgenlandes auf PCR-Gurgeltests umgestellt worden, so Impfkoordinatorin Tanja Ritt.

APA/GEORG HOCHMUTH

Die PCR-Gurgeltests sind 72 Stunden gültig. Über die App müssen Interessierte vor der Abholung angeben, wie viele Tests sie benötigen. Der Gurgelvorgang muss mit dem Handy gefilmt und auf der App hochgeladen werden. Spätestens nach 24 Stunden soll das Testergebnis via SMS verfügbar sein. Neben den Gurgeltests kann noch in Apotheken und vereinzelt in Gemeindeteststraßen getestet werden.

Anmeldung für dritten Stich ab sofort

Seit Freitag kann man sich im Burgenland auch für die Auffrischungsimpfung anmelden. Diese wird auch Personen empfohlen, die mit Johnson & Johnson geimpft worden sind. Geimpft wird von Impf- und Hausärzten. „Wir sind bereits an der Bedarfserhebung und werden allen zeitnah einen Stich gewährleisten können“, so Ritt. Zudem setzt das Land im Oktober auf Impfangebote bei Veranstaltungen, auf Sportplätzen und in Einkaufszentren.