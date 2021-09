Klimaticket startet am 26. Oktober

Umweltministerin Leonore Gewessler sprach von einem wichtigen Tag. Das Ticket stehe seit 15 Jahren in den Regierungsprogrammen, Menschen würden darauf warten. Nach langen Verhandlungen sei das Klimaticket nun komplett. „Wir haben es geschafft. Ein Ticket für alle Öffis in ganz Österreich und das schon ab dem 26. Oktober. Es sind alle Bundesländer von Anfang an dabei – auch Wien, Niederösterreich und das Burgenland. Das ist ein Meilenstein.“

Das nunmehr genannte Klimaticket Now wird allerdings anders als vorgesehen umgesetzt. Ursprünglich war die Netzkarte mit drei Stufen als 1-2-3-Ticket geplant gewesen. Vorgesehen war in der 3er-Stufe, um 1.095 Euro im ganzen Land mit allen Öffis fahren zu können. Weiters war geplant gewesen, um einen Euro pro Tag in einem Bundesland (365 Euro) und um zwei Euro pro Tag in einem und im Nachbarbundesland unterwegs sein zu können (730 Euro).

915 Euro für die Ostregion

Die Bundesländer sind bei den 365 Euro pro Jahr allerdings – mit Ausnahme Wiens – nicht mit an Bord. Bei der nunmehr erzielten Einigung werden – wie von den zwei Bundesländern gefordert – das Burgenland und Niederösterreich eine Region. Das Bundeslandticket dafür kostet künftig 550 Euro. Außerdem wird ein gemeinsames Ticket in der Ostregion angeboten – um 915 Euro im Jahr. Wien, Niederösterreich und Burgenland starten mit Regionaltickets.

Mit der Ostregion ist nun laut Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) der öffentliche Verkehr von drei Bundesländern mit rund 800 Buslinien, dazu 100 Bahn-, U-Bahn- und Straßenbahnlinien, über 11.000 Haltestellen im Gesamtpaket des Klimatickets inkludiert.

Doskozil: „Tolles Ergebnis“

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) sprach bei der Präsentation des Klimatickets am Donnerstag in Wien von einem „tollen Ergebnis“, mit dem alle zufrieden seien. Das Klimaticket sei ein wichtiger Schritt in der Klimapolitik, der klar signalisiere, wohin es gehen muss: Klimapolitik müsse für die Menschen leistbar sein und „dieses Ticket ist leistbar“, so Doskozil.

Ab Vorverkaufsstart am Freitag bis zum Nationalfeiertag kostet die österreichweite Karte 949 Euro statt 1.095 Euro für ein Jahr. Für alle unter 26 und für Senioren gibt es eine Ermäßigung auf 821 Euro, mit den 15 Prozent Rabatt zum Start sind es 699 Euro.