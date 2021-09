Tschürtz tritt in Mattersburg für Liste an

Unter dem Namen „Liste Zukunft Mattersburg“ will sich Tschürtz in der Gemeinde zur Wahl stellen. Vorbild sei Berlusconis Bewegung „Forza Italia“, sagte Tschürtz gegenüber dem ORF Burgenland. Details der Kandidatur werden am Freitagnachmittag bei einer Pressekonferenz bekanntgegeben.

Schon zu Jahresanfang hatte Tschürtz mit einer Bürgermeister-Kandidatur in Mattersburg geliebäugelt. Schon damals konnte er sich auch eine parteifrei Kandidatur vorstellen – mehr dazu in Tschürtz erwägt Bürgermeister-Kandidatur in Mattersburg. Nachdem es in der Bezirks-FPÖ aber Widerstand gegen dieses Vorhaben gegeben hatte, zog Tschürtz wieder zurück – mehr dazu in Tschürtz wird nicht als Bürgermeister kandidieren. Nun hat der FPÖ-Klubobmann seine Meinung offensichtlich abermals geändert.