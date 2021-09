Nächtigungsplus auch im August

Im bisherigen Kalenderjahr könne das Burgenland als einziges Bundesland einen Zuwachs, nämlich 2,5 Prozent, verzeichnen, stellte Landeshauptmann und Tourismusreferent Hans Peter Doskozil (SPÖ) fest. Diese positiven Zahlen seien das Ergebnis zielorientierter gemeinsamer Anstrengungen von Burgenland Tourismus und allen touristischen Betrieben im Land.

Starker Zuwachs bei Gästen aus Deutschland

Die August-Zuwächse sind vor allem auf Gäste aus dem Ausland (plus 19,8 Prozent) zurückzuführen. Besonders bei den deutschen Touristen konnte man punkten: Es gibt einen Zuwachs von 13,6 Prozent und Gäste aus Deutschland sind für mehr als 70 Prozent der gesamten Nächtigungen aus dem Ausland im August im Burgenland verantwortlich. Aber auch bei Gästen aus Tschechien und der Schweiz gibt es eine Steigerung. Wenn man den Weg und die Richtung konsequent beibehält, könne Stabilität auch in schweren Zeiten gewonnen und sogar Zunahmen ermöglicht werden, so Burgenland Tourismus-Geschäftsführer Didi Tunkel.