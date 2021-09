Diskutieren mit dem Bischof

„Burgenland – was brauchst du von der Kirche?“ – Antworten auf diese Frage können Bischof Zsifkovics bei der Diskussionsveranstaltung persönlich gegeben werden. Ausgangspunkt ist ein Anstoß von Papst Franziskus, der die Kirche auf den Prüfstand stellen will. Daher sind alle Burgenländerinnen und Burgenländer eingeladen – und können alles loswerden, was sie in Bezug auf die katholische Kirche zu sagen haben.

Davon profitieren sollen sowohl kirchennahe- als auch kirchenferne Personen. Die Veranstaltung findet am 17. Oktober um 15.00 Uhr in der Messehalle in Oberwart statt. Die Ergebnisse der Diskussion fließen in die große Bischofssynode in Rom nächstes Jahr ein.