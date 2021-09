Brandstifterin in Eisenstadt festgenommen

Die Frau soll bereits für einen Containerbrand vor rund zwei Monaten auf einem Industriegelände verantwortlich gewesen sein – mehr dazu in Containerbrand: 46-Jährige angezeigt.

Nachdem sie ausgeforscht worden war, legte sie ein umfassendes Geständnis ab und gab an, vor der Tat Alkohol konsumiert zu haben. Danach habe sie Kartons und Papier im Container mit einem Streichholz in Brand gesteckt. Sie wurde in die Justizanstalt Eisenstadt gebracht. Ein Motiv ist unklar. Die Staatsanwaltschaft hat ein Persönlichkeitsgutachten in Auftrag gegeben, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Eisenstadt gegenüber dem ORF Burgenland.