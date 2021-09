Warum der Pensionist von der Straße abkam, ist noch nicht vollständig geklärt, aber laut Angaben der Polizei dürfte der Mann einen Herzinfarkt haben. Er starb noch an der Unfallstelle. Neben einem Notarzt und der Rettung waren auch die Polizei sowie die Feuerwehren Oberwart und Unterwart im Einsatz.

Erst am Freitagabend war in Lindgraben ein Motorradfahrer getötet worden, als er mit einem Auto zusammenstieß – mehr dazu in Motorradfahrer bei Kollision mit Pkw getötet.