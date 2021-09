Land hilft bei Pflege der Lindenallee Hornstein

Die Winter- und Sommerlindenallee in Hornstein besteht aus 270 Bäumen und ist seit dem Jahr 1971 naturdenkmalgeschützt. Das Land Burgenland übernimmt im Rahmen einer Naturdenkmalförderung 50 Prozent der über den gewöhnlichen Pflegeaufwand hinausgehenden Kosten, die einer Gemeinde für entsprechende Pflege- und Erhaltungsarbeiten bei Naturdenkmäler entstehen. Im Fall von Hornstein sind das 6.000 Euro. Zusätzlich bietet das Land auch die nötige fachliche Unterstützung für die Erhaltung von Naturdenkmälern an. Mit dieser Unterstützung leiste man einen wichtigen Beitrag zur Aufrechterhaltung der natürlichen und biologischen Vielfalt des Landes, so Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf.

1.172 Bäume als Naturdenkmäler geführt

Insgesamt sind im Burgenland rund 1.172 Bäume als Naturdenkmäler registriert. Diese werden jährlich seitens des Landes begutachtet und allfällig notwendige Erhaltungsmaßnahmen dokumentiert und den zuständigen Behörden sowie den Eigentümern mitgeteilt.