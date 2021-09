Chronik

Militärhunde: Welpentaufe in Kaisersteinbruch

Im Militärhundezentrum Kaisersteinbruch hat am Montag die traditionelle Hundetaufe stattgefunden. Acht Rottweiler wurden dabei in Anwesenheit von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) offiziell in den Dienst gestellt.