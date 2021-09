Selmayr auf „EU-Zukunftstour“ im Burgenland

Drei Tage lang werden Selmayr und Schmidt mit dem Fahrrad im Burgenland unterwegs sein. Ziel der Tour es, aus erster Hand zu erfahren, welche Erwartungen und Wünsche die Bürgerinnen und Bürger an die Zukunft Europas haben. Auch Gespräche mit Vertretern aus Wirtschaft und Politik stehen auf dem Programm.

Tourauftakt im Mittelburgenland

Start der Tour war am Montag in Deutschkreutz. Beim ersten Zwischenstopp in Neutal wird das Sozial-Projekt „Weiberwirtschaft“ vorgestellt – in Anwesenheit von Landesrat Leonhard Schneemann (SPÖ). Danach folgen Gespräche mit Volksgruppenvertretern in der KUGA Großwarasdorf und ein Treffen mit Winzer und Arbeitern in einem Deutschkreutzer Weingut.

Am Dienstag geht es mit dem E-Auto weiter ins Südburgenland. Dort stellt sich Selmayr in einer Frage-Antwort-Runde den Studierenden der FH Pinkafeld, ehe es weiter zu einer Gesprächsrunde mit den Schülerinnen und Schülern der HBLA Oberwart geht. Ebenfalls auf dem Tour-Programm: ein Treffen mit Vertretern der Wirtschaftsagentur und Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ). Am Mittwoch endet der Besuch von Martin Selmayr in Neusiedl am See.