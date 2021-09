Neun Personen bei Verkehrsunfällen verletzt

Bereits am späten Freitagnachmittag ereignete sich in Ritzing (Bezirk Oberpullendorf) ein Verkehrsunfall mit zwei Verletzten. Einer 57-jährige Lenkerin wurde plötzlich schwarz vor Augen. Sie prallte gegen den parkenden Pkw einer 59-jährigen Frau, die das Auto gerade aufsperren wollte. Durch den Anprall wurde das parkende Fahrzeug auf den Gehsteig geschleudert. Beide Frauen erlitten Verletzungen unbestimmten Grades.

Auffahrunfall in Eisenstadt

Am Samstagmittag kam es dann zu einem Auffahrunfall in Eisenstadt beim Kreisverkehr in der Ruster Straße. Dabei wurde eine 38-jährige Fahrzeuglenkerin leicht verletzt. Am späten Nachmittag krachte es dann in Wulkaprodersdorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung). Bei einer Kreuzung stießen zwei Autos zusammen. Beide jeweils am Steuer sitzende Personen – es handelte sich um eine 58-jährige Frau und ein 82-jähriger Mann – wurden verletzt.

Bezirk Mattersburg: Auto überschlug sich mehrmals

Sonntagfrüh ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen Pöttsching und Krensdorf (Bezirk Mattersburg). Ein 17-jähriger Lenker überfuhr einen Straßenleitpflock und eine Straßenlaterne und geriet über eine Böschung auf ein Ackerfeld. Das Fahrzeug überschlug sich mehrmals und kam dann seitlich liegend im Acker zum Stillstand. Der Lenker und die drei weiteren Insassen, zwischen 17 und 30 Jahren, wurden verletzt. Ein Alkotest beim Lenker verlief positiv.