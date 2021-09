Burgenländer holte Silber bei EuroSkills

Die EuroSkills wurden erstmals in Österreich ausgetragen. Insgesamt kämpften rund 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 22 Ländern in 48 Bewerben um die Europameister-Titel. In seinem Bewerb musste sich Brunäcker nur dem Teilnehmer aus der Schweiz geschlagen geben. Einer der ersten Gratulanten war Wirtschaftskammerpräsident Peter Nemeth, der die Bewerbe in Graz mitverfolgte.

„Erwartungen eindrucksvoll erfüllt“

„Ronald Brunäcker war unsere große Medaillenhoffnung und er hat die Erwartungen eindrucksvoll erfüllt. Dass es jetzt eine Silberne geworden ist, freut uns riesig", so Nemeth. Insgesamt holte das österreichische Team bei den Europameisterschaften 33 Medaillen (elf Gold-, zwölf Silber- und zehn Bronzemedaillen).