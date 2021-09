Chronik

Telefonseelsorge: Neue Zweigstelle im Süden

Die Telefonseelsorge der Diözese Eisenstadt kündigt eine Erweiterung des Angebotes an. Im Spätherbst soll einen neue Zweigstelle im Südburgenland eröffnet werden. Burgenländerinnen und Burgenländer in Krisensituationen können sich an die Telefonseelsorge wenden, die Beratungen sind kostenlos.