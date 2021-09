Neues Projekt zum Schutz vor Hochwasser

Die Hochwasserschutzmaßnahmen in Weichselbaum werden beim Hotterbach, Schusterbach und Ortsbach vorgenommen. Vor allem im Kreuzungsbereich der beiden Landesstraßen kam es in der Vergangenheit immer wieder zu heftigen Überschwemmungen. Beim Hotterbach und Schusterbach werden im Rahmen dieses Projektes zwei Rückhaltebecken errichtet. Entlang des Ortsbaches sind Linearmaßnahmen vorgesehen – wie Dämme, Ableitungsgräben oder neue Straßen- und Wegquerungen. Dadurch sollen die Hochwässer der Raab-Zubringer einerseits gedrosselt und anderseits schadlos in die Raab abgeleitet werden.

1,3 Millionen Euro werden investiert

Für den zuständigen Landesrat Heinrich Dorner (SPÖ) sind Investitionen wie jene in Weichselbaum von großer Bedeutung. Da es dem Schutz und der Sicherheit der Bevölkerung diene, hätten Maßnahmen in diesem Bereich „oberste Priorität“, so Dorner beim Spatenstich. Einen Großteil der Kosten von rund 1,3 Millionen Euro übernehmen Bund und Land – 14 Prozent der Kosten werden von der Gemeinde übernommen. Ende 2023 soll das Projekt in Weichselbaum fertiggestellt werden. Seit 2010 sind im Burgenland rund 150 Millionen Euro in den Hochwasserschutz geflossen.