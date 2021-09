853 Impfungen bei Impftag ohne Anmeldung

In sechs burgenländischen Impf- und Testzentren (BITZ) wurde am Freitag das Vakzin von Johnson & Johnson verimpft. Es war bereits der vierte Impftag ohne Anmeldung im Burgenland. Geimpft wurde in Gols, Eisenstadt, Mattersburg, Neutal, Oberwart und Heiligenkreuz, jeweils von 13.00 bis 19.00 Uhr. 853 Menschen haben dieses Angebot genutzt, hieß es Freitagabend vom Coronavirus Koordinationsstab des Landes.

Drittimpfungen laufen seit 13. September

Seit 13. September erhalten im Burgenland Personen, die bereits zweimal geimpft, eine Auffrischungsimpfung. Begonnen wurde mit jener Gruppe, die besonders gefährdet ist, sagte die burgenländische Impfkoordinatorin Tanja Ritt: „Mit dem heutigen Tag konnten die Impftouren in den Altenwohn- und Pflegeheimen beendet werden. Wir haben 1.600 Leuten die dritte Dosis verabreichen können und beginnen jetzt mit der Erhebung in den Behinderteneinrichtungen. In diesem Zusammenhang werden wir dann die nächsten dritten Dosen setzten, also die Menschen in Altenwohn- und Pflegeheimen waren die ersten, die die dritte Dosis erhalten haben“ – mehr dazu in Dritter Stich im Pflegeheim.

Anmeldung zur dritten Impfung ab Anfang Oktober

In wenigen Tagen wird auch die breite Bevölkerung die Möglichkeit haben, sich für den dritten Stich anzumelden, so Ritt. „Ab Anfang Oktober wird es die Möglichkeit geben, sich im Vormerksystem des Landes wie gewohnt anmelden zu können – auch für die dritte Dosis, also die Auffrischungsimpfung. Es wird zwei Möglichkeiten geben – dass nationale Impfgremium hat eine Zeitspanne empfohlen, sollte diese Zeitspanne zwischen zweiter und dritter Impfung bereits abgelaufen sein, kann man sich sofort, oder zeitnahe einen Termin buchen, für alle anderen wird eine Einladung versendet, wenn die Zeitspanne abgelaufen ist“ – mehr dazu in Start für dritte CoV-Schutzimpfung.

Mehrere Impfaktionen im Oktober

Um noch mehr Menschen zur Impfung zu bewegen, will das Land im Oktober vermehrt Impfaktionen ohne Anmeldung starten. „Wir werden in Einkaufszentren impfen, wir werden in Vereinen, und in Betrieben impfen, sowie auf Sportstätten oder bei Veranstaltungen, um wirklich allen Personen ohne Voranmeldung einen Termin gewährleisten zu können.“ Dabei wird der Impfstoff von Johnson & Johnson zum Einsatz kommen.