Vier Winzer kreieren Jahrhundertwein

Die heimischen Weinbauern machen dem Burgenland zu seinem runden Geburtstag ein ganz besonderes Geschenk: eine Jahrhundert-Cuvee aus den roten Traubensorten Blaufränkisch und Zweigelt. Wein gehöre einfach zum Burgenland, so Weinbaupräsident Andreas Liegenfeld. Wenn man frage, was das Burgenland ausmache, dann würden bei Umfragen viele antworten, dass der Wein das wichtigste vom Burgenland sei.

Vier Top-Winzer und Weinbauschüler kooperieren

Die vier burgenländischen Top-Winzer Albert Gesellmann, Thomas Kopfensteiner, Georg Prieler und Erich Scheibelhofer steuern Trauben aus der Ernte dieses Jahres bei. Die einzelnen Weinsorten werden dann zu einer Cuvee verschnitten. Schülerinnen und Schüler der Weinbauschule Eisenstadt arbeiten bei der Herstellung mit. Es sei eine große Freude und Wertschätzung für die Schüler, wenn sie mit Top-Winzern arbeiten könnten, sagte die Direktorin der Weinbauschule, Eva Ackerl.

Weinliebhaber brauchen noch Geduld

Trinkfertig wird der Jahrhundert-Wein voraussichtlich in zwei bis drei Jahren sein. Der Wein solle ja das 100-Jahr-Jubiläum widerspiegeln und schon etwas darstellen, so Gesellmann. „Es wird jetzt kein Sprinter sein, es wird ein Langstreckenläufer sein“, meinte Kopfensteiner. Die Jahrhundert-Cuvee soll die verschiedenen Weinbauregionen des Burgenlands abbilden. Jedes Weinbaugebiet bringe gewisse typische Elemente ein, so Prieler. Für den Leithaberg sei etwa das Florale typisch. Jeder Winzer werde sich anstrengen, nur das Beste hervorzubringen, damit es in der Gesamt-Cuvee auch bestehen bleibe.

Hohe Erwartungen

Die Erwartungen an den Jahrhundert-Wein sind hoch. Die Qualität im Burgenland sei aber herausragend, sagte „Weintourismus Burgenland“-Obmann Herbert Oschep. Deswegen habe man ein bisschen provokant auch das Motto „Bordeaux war gestern, Burgenland ist heute“ gewählt. „Schauen wir uns das an, ob das auch gelingt“, so Oschep. Er könne sich schon vorstellen, dass man aus der Hand der vier Spitzenwinzer wirklich einen Weltklasse-Rotwein bekommen werde, sagte der Wein-Chefredakteur des Falstaff-Verlags, Peter Moser. 5.000 Flaschen des Jubiläumsweines sollen erzeugt werden.