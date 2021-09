Die Bilder von der Windsurf-EM

Der Neusiedler See ist schon lange ein Hotspot für Windsurferinnen und Windsurfer. Bei der Europameisterschaft wurde in den Klassen Junior, Youth und Masters gesurft. Mehrfache Welt- und Europameister waren in jeder Klasse dabei. Doch für viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer zählten Spaß, Lifestyle und das Knüpfen von neuen, internationalen Kontakten mehr als die Medaillen.

Fotostrecke mit 10 Bildern ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF

Organisator Christian Bratsch war sehr stolz, dass es gelang nach der WM am Gardasee auch die EM am Neusiedler See in Coronavirus-Zeiten auszutragen. Vor allem, wenn man wisse, dass die Profitour, die PWA, dieses Jahr fast alle Events abgesagt habe. Auf dem Amateurlevel ziehe man die Events aber mit viel Aufwand und guten Coronavirus-Konzepten durch.