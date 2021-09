Mit Impftagen und Gurgel-Tests in den Herbst

Seit Jänner sind in den sieben burgenländischen Impf- und Testzentren über eine Millionen Testungen durchgeführt und mehr als 150.000 Impfdosen verabreicht worden. Am 30. September schließen die Zentren. Testen können sich die Burgenländerinnen und Burgenländer ab 1. Oktober mit PCR-Gurgeltests zuhause.

Testen: Zuhause und in Apotheken

Nach der Registrierung in einer App bekommt jeder zehn dieser Tests. Weitere Tests können ohne Beschränkung je nach Bedarf abgeholt werden. Wo genau die Tests abgeholt und abgegeben werden können, wird in den nächsten Tagen auf der Coronavirus-Webseite des Landes bekanntgegeben.

Weiterhin besteht die Möglichkeit, sich in Apotheken testen zu lassen – Antigen- und PCR. Auch mehrere Gemeindeteststraßen für Antigen-Schnelltests bleiben geöffnet.

Impftage weiterhin geplant

Impfungen führen nach wie vor die Hausärztinnen und Hausärzte durch. Auch Impfaktionen ohne Voranmeldung wird es weiterhin geben: Zum Beispiel am Samstag in der Cselley Mühle in Oslip vor einem Konzert. Am vergangenen Dienstag wurden bei einer Impfaktion beim ÖFB-Cup-Spiel des ASV Siegendorf gegen den WAC elf Menschen geimpft.