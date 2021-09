Coronavirus

CoV-Tests an Schulen geht weiter

Am Freitag endet in Wien, Niederösterreich und auch im Burgenland die dreiwöchige Sicherheitsphase in den Schulen. Ab kommenden Montag entscheidet dann die Einteilung in drei verschiedene Riskostufen über die CoV-Maßnahmen. Bildungsminister Heinz Fassmann (ÖVP) geht davon aus, dass das Testen für ungeimpfte Schüler vorerst weitergehen wird.