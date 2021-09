PCR-Gurgeltests für daheim lösen BITZ ab

Die Bilanz der Impf- und Testzentren kann sich sehen lassen: Seit ihrer Öffnung im Jänner 2021 wurden in den BITZ bis dato (Stand 21.09.2021) 1.038.914 Tests durchgeführt und 152.959 Impfdosen verabreicht. Der letzte Testtag ist der 30. September. Danach gibt es auch weiterhin ein umfassendes Testangebot für die Burgenländerinnen und Burgenländer: Mit 1. Oktober startet im Burgenland die landesweite Gurgeltestaktion.

Jede Burgenländerin und jeder Burgenländer erhält nach Registrierung in einer speziellen App zum Start zehn PCR-Gurgeltests. Weitere Tests können dann ohne Beschränkung je nach Bedarf nachgeholt werden. Diese sind an zahlreichen Standorten erhältlich, die in einem engmaschigen Netz über das ganze Burgenland verteilt sind – eine Liste dieser Abhol- und Abgabestationen wird in den kommenden Tagen auf der Coronavirus-Internetseite des Landes veröffentlicht.

PCR-Gurgeltests als Selbsttest durchzuführen

Die PCR-Gurgeltests sind in Form von Selbsttests zu Hause durchzuführen. Der Gurgelvorgang muss mit dem Handy gefilmt und in der App hochgeladen werden. Das Testkit mit der gegurgelten Probe kann bei der Abgabestation abgegeben werden und wird noch am selben Tag in ein Labor transportiert, wo die Probe mittels PCR ausgewertet wird. Das Testergebnis wird über die App mitgeteilt. In der App wird möglich sein, für Kinder und Angehörige, die über kein eigenes Smartphone verfügen, eigene Profile anzulegen, sodass man sie bei der Durchführung des Gurgeltests unterstützen kann.

Genauere Informationen zu den PCR-Gurgeltests, den Abhol- und Abgabestationen, der App zur Registrierung sowie zum genauen Ablauf werden in den kommenden Tagen auf der Coronavirus-Internetseite des Landes kommuniziert.

Möglichkeit von Antigen- und PCR-Tests in Apotheken

Zusätzlich zu den PCR-Gurgeltests für zu Hause gibt es auch weiterhin die Möglichkeit, kostenlose Antigen- und PCR-Tests in den burgenländischen Apotheken durchführen zu lassen. Eine Liste der Apotheken, die Tests anbieten finden Sie auf der Internetseite der Apothekerkammer Burgenland. Außerdem bieten mehrere Gemeindeteststraßen die Möglichkeit zum kostenlosen Antigen-Schnelltest. Eine Liste der Gemeindeteststraßen finden Sie auf der Coronavirus-Internetseite des Landes.