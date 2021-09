Chronik

Bischof Zsifkovics an Covid-19 erkrankt

Diözesanbischof Ägidius Zsifkovics ist an Covid-19 erkrankt. Er wurde am Montag positiv auf das Virus getestet, erklärte der Sprecher der Diözese am Mittwoch gegenüber der APA. Alle Termine seien bis auf weiteres abgesagt worden.