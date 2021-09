ÖFB-Cup: Keine Sensation für Siegendorf

Der Klub aus der Burgenlandliga spekulierte zwar mit einer Cup-Sensation, nach 28 Minuten führte der Kärntner Bundesligist WAC aber bereits mit 4:0 und sorgte somit rasch für klare Verhältnisse. „Wenn du auf eine Überraschung aus bist, da musst du halt ziemlich lange das 0:0 halten. Aber im Großen und Ganzen bin ich zufrieden. Wir haben ziemlich lange versucht hohes Pressing zu betreiben, das ist uns gelungen und da muss man eigentlich zufrieden sein“, so Siegendorfs Trainer Marek Kausich.

ORF

„Tolles Cup-Abenteuer für Siegendorf“

Den Siegendorfern gelang noch vor der Halbzeitpause der Ehrentreffer durch Lukas Secco. Am Ende feierte der WAC aber einen deutlichen 6:1-Erfolg. Siegendorfs Kapitän Alois Höller sprach trotz der Niederlage von einem mutigen Auftritt seiner Mannschaft und einem tollen Cup-Abenteuer: „Es ist ein ganz besonderes Spiel für einen Amateurverein. Es war schon den ganzen Tag eine super Stimmung. Jeder wollte zeigen, was er kann. Leider haben wir das Spiel nicht länger offen halten können. Wir haben uns aber trotzdem nicht aufgegeben. Wir haben gezeigt, dass wir auch Fußball spielen können, haben mitgespielt – phasenweise, es ist uns auch ein Tor gelungen. Aber wenn eine Sensation gelingen will, muss alles passen, und dann darfst du nicht so schnell in Rückstand geraten.“ Nach dem Ausscheiden von Siegendorf ist kein burgenländischer Klub mehr im ÖFB-Cup vertreten.

Für eine Überraschung sorgte am Dienstag Kapfenberg. Der Zweitligist setzte sich im Elfmeterschießen gegen die Wiener Austria durch. Die SV Ried gewann das Oberösterreich Derby in Steyr mit 3:1 – mehr dazu in sport.ORF.at.