Preis für „Nachbarschaftshilfe Plus“

In dem österreichweiten Wettbewerb Kommunal-Impuls-Awards wurde das Projekt in einer Teilkategorie und als Gesamtsieger prämiert. Unter den 100 Einreichungen entschied man sich laut der Jury dafür, weil es „überparteilich und gemeindeübergreifend“ sei. Konkret bietet die „Nachbarschaftshilfe Plus“ kostenlose Angebote, die von Fahrdiensten über Medikamentenservice bis zu Kinderbetreuung reichen. Derzeit ist das Projekt in 21 burgenländischen Gemeinden aktiv. Möglich gemacht wird das durch die rund 650 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Regionale Erweiterungen geplant

Nach dem Preisgewinn möchte die „Nachbarschaftshilfe Plus“ ihr Kernangebot erweitern und bessere Weiterbildungsmöglichkeiten für ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anbieten. Außerdem soll es auch eine regionale Erweiterung geben. Wenn eine Gemeinde Interesse hat, das Angebot auch bei sich anzubieten, kann für Beratungen im Regionalmanagement Burgenland angefragt werden.