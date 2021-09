ÖFB-Cup: Siegendorf gegen Wolfsberg

Für den Siegendorfer Alois Höller und vor allem für seine jungen Teamkollegen ist das Cup-Spiel gegen Wolfsberg ein besonderes Spiel. „Ich glaube, dass das Spiel für uns eine sehr große Bedeutung hat, weil ich glaube, dass wir nicht so viele Spieler haben, die sich mit Bundesligaverein messen konnten“, so Höller. Das Spiel könne man sehr gut als Gradmesser hernehmen und Erfahrung sammeln.

Wolfsberg eindeutiger Favorit

Aus sportlicher Sicht ist Wolfsberg der Favorit. Siegendorf möchte trotzdem so lange wie möglich mithalten und seine Fans begeistern, so Höller: „Wir erwarten uns eine tolle Tribüne in Siegendorf, wir hoffen, dass viele Fans kommen, dass wir das Spiel so lange wie möglich offen halten können und vielleicht ist trotzdem was drin. Sensationen hat es schon immer im Fußball gegeben.“

Siegendorf gegen den WAC beginnt um 19.00 Uhr. Insgesamt stehen am Dienstag neun Spiele der zweiten Runde an, darunter das Live-Spiel auf ORF Sport plus Steyr gegen Ried ab 20.25 Uhr.