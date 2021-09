Zweiter „Klangfrühling“ im Herbst zu Ende

So abwechslungsreich wie das Motto „Fest der Vielfalt“ war der Klangfrühling 2021. 17 Veranstaltungen wurden heuer durchgeführt. Das Eröffnungskonzert in der frisch renovierten Burg Schlaining spielte das Ensemble „Venice Baroque Strings“, schon davor gab die Band „Opus“ ihr letztes Konzert im Burgenland auf dem Schlaininger Hauptplatz.

Nächstes Jahr wieder im Frühling

Weitere Höhepunkte waren das Mozart-Requiem des Wiener Kammerchors mit einer Uraufführung des Komponisten und Intendanten des „Klangfrühlings“ Gerhard Krammer, die Auftritte von Eva Maria Marold, dem Klavierduo Önder und dem Haydn Chamber Ensemble.

Abwechslung boten auch die Spielorte: Musiziert wurde in Schlaining und Bad Tatzmannsdorf und auch in privaten Gärten in allen fünf Ortsteilen von Stadtschlaining. Insgesamt besuchten 3.400 Menschen den „Klangfrühling“. Im kommenden Jahr soll das Festival wieder zur gewohnten Zeit im Mai stattfinden.