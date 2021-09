Der Mann fuhr laut Polizei an einer Eisenbahnkreuzung trotz Rotlicht ungebremst gegen den Triebwagen des in Richtung Pamhagen fahrenden Personenzuges. Der Schwerverletzte wurde ins Krankenhaus Eisenstadt gebracht.

Die Feuerwehr Mönchhof war für die Dauer von circa eineinhalb Stunden mit der Bergung des total beschädigten Fahrzeuges beschäftigt. In dieser Zeit war die B51 am Unfallort gesperrt und der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Am Zug entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.